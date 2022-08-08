"Когда ж он уедет?": Мельник разгневал немцев разговорами о Бандере

Мельник разгневал немцев разговорами о Бандере Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читателей немецкого издания Die Welt бурно отреагировали на новое интервью бывшего посла Украины в Берлине Андрея Мельника. В беседе с журналистами он в очередной раз упомянул пособника гитлеровцев Степана Бандеру и заявил, что многие люди "еще не готовы предметно обсуждать его личность".

В комментариях пользователи пришли в шок и рассвирепели после такого заявления политика. Немцы также посоветовали Мельнику как можно скорее убраться из Германии и перестать наконец раздавать комментарии прессе.

- Бандера был приспешником Гитлера и убил сотни тысяч людей. (Мельник) ... хочет еще что-то о нем сказать? - возмутился один из читателей.

Другой же комментатор и вовсе заявил, что "кто поклоняется фашисту, сам фашист". Среди других комментариев также отмечалось, что "Бандере был вынесен правильный приговор".

- Когда же наступит день, когда он покинет Германию? - задался вопросом другой пользователь сети.

Напомнил, в начале июля президент Украины Владимир Зеленский уволил посла страны в Германии Андрея Мельника, разозлившего Германию хвалебными речами о пособнике Третьего рейха Степане Бандере. До этого сообщалось, что Мельник неоднократно унижал немцев, в том числе он назвал немецких интеллектуалов "кучкой слабоумных ничтожеств".