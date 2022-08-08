Политолог Жарихин: раскол между Зеленским и мэрами городов объясняется созданием жесткой вертикали власти в стране Фото: REUTERS

Политолог, заместитель директора стран СНГ Владимир Жарихин заявил, что раскол между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэрами городов объясняется постепенным созданием жесткой вертикали власти в стране.

"Мне кажется, что центральная власть Украины постепенно преобразуется в формат латиноамериканского типа: там вроде и были президенты, но ни выборности, ни демократии, ни разделения властей не наблюдалось", — сказал он в беседе с Lenta.ru

Разделение властей на президентскую, правительственную, находящуюся в руках глав городов, регионов, как считает политолог, постепенно нивелируется.

Желание Зеленского укрепить вертикаль власти привело к расширению конфликта между Киевом и региональными элитами. Об этом пишут обозреватели издания The Washington Post. Основной причиной для усиливающегося политического разделения Украинского государства является финансовый фактор — миллиарды долларов иностранной помощи, которые поступают в страну, передает ФАН.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.