Спецслужбы ЛНР раскрыли штаб подразделения Центра психологических операций Украины Фото: REUTERS

В Северодонецке спецслужбы ЛНР обнаружили в бывшем здании штаба оперативно-тактической группировки "Север" украинских силовиков следы базирования подразделения украинского Центра информационно-психологических операций.

Предполагается, что работа центра была нацелена на пропаганду против российской стороны.

- Направление было одно - "Россия - это враги". У них во многих документах фигурирует, что враг - это Российская Федерация, - рассказал сотрудник спецслужб республики, слова которого цитирую РИА Новости.

Он также добавил, что данное подразделение кроме прямой пропагандистской работы против РФ, занималось еще и созданием фейковых новостей.

- Взять Голливуд, взять ЦРУ, смешать это все и привезти в Украину ... Многие люди верили и сейчас верят тому, что вещали эти люди, - сообщил сотрудник спецслужб ЛНР.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что Украина снимает фейковые видеосюжеты про "высокую эффективность" западного вооружения, поставляемого Киеву. По его словам, очередные съемки постановочного ролика проведены районе Мешковки в Николаевской области.