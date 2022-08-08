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Политика7 августа 2022 21:55

Спецслужбы ЛНР раскрыли штаб подразделения Центра психологических операций Украины

Работа центра была нацелена на пропаганду против РФ
София ГОНЧАРОВА
Спецслужбы ЛНР раскрыли штаб подразделения Центра психологических операций Украины

Спецслужбы ЛНР раскрыли штаб подразделения Центра психологических операций Украины

Фото: REUTERS

В Северодонецке спецслужбы ЛНР обнаружили в бывшем здании штаба оперативно-тактической группировки "Север" украинских силовиков следы базирования подразделения украинского Центра информационно-психологических операций.

Предполагается, что работа центра была нацелена на пропаганду против российской стороны.

- Направление было одно - "Россия - это враги". У них во многих документах фигурирует, что враг - это Российская Федерация, - рассказал сотрудник спецслужб республики, слова которого цитирую РИА Новости.

Он также добавил, что данное подразделение кроме прямой пропагандистской работы против РФ, занималось еще и созданием фейковых новостей.

- Взять Голливуд, взять ЦРУ, смешать это все и привезти в Украину ... Многие люди верили и сейчас верят тому, что вещали эти люди, - сообщил сотрудник спецслужб ЛНР.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что Украина снимает фейковые видеосюжеты про "высокую эффективность" западного вооружения, поставляемого Киеву. По его словам, очередные съемки постановочного ролика проведены районе Мешковки в Николаевской области.