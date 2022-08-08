"Похоже на шизофрению": В Австрии раскритиковали политику ЕС в отношении России

В Австрии раскритиковали политику ЕС в отношении России Фото: REUTERS

Кандидат в президенты Австрии Геральд Гросс заявил, что европейские лидеры ведут себя глупо, жалуясь на ситуацию с газом после введения санкций против России. Об этом он рассказал в эфире передачи Fellner! LIVE на канале OE24.TV.

- Если ты заявил, что больше не нуждаешься в нефти и газе из России, то не стоит потом жаловаться, - заметил политик.

Также Гросс написал в Твиттере, что подобное поведение среди стран ЕС похоже на шизофрению. При этом он обратил внимание, что Европа сталкивается с серьезными трудностями в попытках заменить российское топливо поставками из других стран.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что резкий отказ от газа из России нанесет ущерб немецкой и европейской экономике. Он отметил, что эмбарго на российский газ не остановит спецоперацию на Украине.