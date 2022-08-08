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Политика7 августа 2022 23:00

Российские ПВО сбили все ракеты при попытке ВСУ обстрелять Мелитополь

ВСУ выпустили как минимум две ракеты
София ГОНЧАРОВА
Российские ПВО сбили все ракеты при попытке ВСУ обстрелять Мелитополь

Российские ПВО сбили все ракеты при попытке ВСУ обстрелять Мелитополь

Фото: REUTERS

В ночь на 8 августа в Запорожской области ВСУ попытались нанести удары по Мелитополю, однако все ракеты удалось сбить благодаря работе российской ПВО.

Отмечается, что украинская сторона попыталась обстрелять город примерно в 00:30 ночи. Об этом со ссылкой на корреспондента сообщают РИА Новости.

Согласно подсчетам спецкора, ВСУ выпустили две ракеты. В результате произошедшего сейчас в районе железнодорожного вокзала нет электричества.

Напомним, ранее глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий заявлял, что референдум о вхождении Запорожской области в состав России пройдет в начале осени 2022 года. Также сообщалось, что власти Запорожской области попросили помощи у России из-за отключения газоснабжения Киевом. Военно-гражданская администрация региона попросила Москву прислать электроприборы.