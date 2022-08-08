Российские ПВО сбили все ракеты при попытке ВСУ обстрелять Мелитополь Фото: REUTERS

В ночь на 8 августа в Запорожской области ВСУ попытались нанести удары по Мелитополю, однако все ракеты удалось сбить благодаря работе российской ПВО.

Отмечается, что украинская сторона попыталась обстрелять город примерно в 00:30 ночи. Об этом со ссылкой на корреспондента сообщают РИА Новости.

Согласно подсчетам спецкора, ВСУ выпустили две ракеты. В результате произошедшего сейчас в районе железнодорожного вокзала нет электричества.

Напомним, ранее глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий заявлял, что референдум о вхождении Запорожской области в состав России пройдет в начале осени 2022 года. Также сообщалось, что власти Запорожской области попросили помощи у России из-за отключения газоснабжения Киевом. Военно-гражданская администрация региона попросила Москву прислать электроприборы.