Нandelsblatt: Европа отбирает газ у развивающихся стран ради отказа от российских поставок Фото: REUTERS

Европа, стремящаяся отказаться от российских поставок, готова отбирать газ у развивающихся стран. Об этом в публикации газеты Handelsblatt заявил обозреватель Матиас Пир.

По его мнению, такими действиями европейские страны провоцируют энергетический кризис. В частности, проблемы с электроснабжением уже наблюдаются в Бангладеше и Пакистане.

- Желая освободиться от зависимости от российского газа, ЕС вызывает массовые потрясения на мировых энергетических рынках, что особенно сильно ударяет по бедным странам, - считает Пир.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что резкий отказ от газа из России нанесет ущерб немецкой и европейской экономике. Он отметил, что эмбарго на российский газ не остановит спецоперацию на Украине. Тогда же он предупреждал, что вред экономике в свою очередь негативно скажется на финансировании восстановления Украины.