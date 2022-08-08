Союз квартиросъемщиков ФРГ опасается, что миллионы людей не смогут платить за отопление из-за роста цен на газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Немецкого союза квартиросъемщиков Лукас Зибенкоттен выразил опасения по поводу возможности жителей Германии оплачивать счета за отопление из-за роста цен на газ. Об этом он рассказал в интервью Tagesspiegel.

- Это чертовски много людей... Речь идет о миллионах, - отметил Зибенкоттен.

В связи с этим организация выступает с призывом к реформе системы выплат жилищных пособий. Кроме того, представители ведомства считают необходимым усилить защиту от увольнения, что позволит облегчить жизнь квартиросъемщиков.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил о непростой зиме в случае прекращения поставок газа из России.

Также до этого гендиректор французского энергетического концерна Engie Катрин Макгрегор заявила о невозможности для Евросоюза найти полноценную замену поставкам газа из России. Она отметила, что из России поступает около 40% газа, потребляемого странами Евросоюза.