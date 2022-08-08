Бывший советник Борреля Точчи: В ЕС потребуют от Киева уступок России при затишье в конфликте Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи считает, что ряд стран Европейского Союза может перейти на сторону России и потребовать от Украины уступок Москве. Свое мнение по этому поводу она представила в статье для журнала Foreign Affairs.

По ее мнению, причиной раскола в ЕС по вопросу поддержки Киева может стать процесс завершения активной фазы боевых действий.

- Главной угрозой европейской коалиции может стать не отсутствие прогресса в прекращении эскалации, так, как это было до сих пор, а сравнительное затишье в конфликте, что, возможно, позволит Москве переманить часть стран ЕС на свою сторону, - написала Точчи.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.