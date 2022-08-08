Аналитик Тарасов назвал юань привлекательной альтернативой доллара для россиян Фото: Артем КИЛЬКИН

В конце июля 2022 года торги юанем на Мосбирже вышли на рекордный уровень. В некоторые дни их объем превышал показатель по паре евро-рубль. Несмотря на сохраняющееся лидерство доллара по объемам торгов, юань теперь вырвался на третье место по востребованности валютой на бирже, рассказал руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

Аналитик отмечает, что рост спроса на юань делает его наиболее привлекательной альтернативой доллара для россиян. При этом эксперт напомнил, что в мировом масштабе объемы торгов в юане не превышают 4%. Об этом Тарасов рассказал агентству "Прайм".

Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин заявлял, что для кратко- и среднесрочных инвестиций стоит обратить внимание на китайский юань. По словам эксперта, объемы торгов на бирже уже растут. Это связано с тем, что экономика Китая - вторая по величине после США, а для России КНР является одним из крупнейший партнеров во внешней торговле.