РБК: Минсельхоз РФ намерен создать национальный дистрибьютор сельхозпродукции за рубеж Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минсельхоз РФ планирует заняться созданием национального дистрибьютора продукции агропромышленного комплекса (АПК) в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.

Предполагается, что это позволит объединить товары от производителей и оптимизировать логистику, сообщает РБК.

Сейчас, как отмечается в публикации, федеральный центр "Агроэкспорт" объявил соответствующий конкурс. Исполнитель проведет анализ моделей работы экспортных поставок продукции и разработает свою, опросив при этом не менее двух десятков отечественных производителей АПК. Результатом исследования должна стать "практико-ориентированная "дорожная карта"" по созданию и развитию нацдистрибьютора. Начальная цена контракта определена в 24 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз РФ призвал представителей российского агропромышленного комплекса готовиться к возможному запрету на ввоз семян из недружественных стран, в том числе США и участников Евросоюза. Такая мера рассматривается в качестве контрсанкций.