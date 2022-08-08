Что произошло в ночь на 8 августа Фото: REUTERS

Европа, стремящаяся отказаться от российских поставок, готова отбирать газ у развивающихся стран. Об этом в публикации газеты Handelsblatt заявил обозреватель Матиас Пир. По его словам, такими действиями европейские страны провоцируют энергетический кризис. В частности, проблемы с электроснабжением уже наблюдаются в Бангладеше и Пакистане.

Генеральной прокуратуре России удалось установить, что участники украинского нацбатальона "Азов"* используют запрещенные средства и методы ведения войны. Об этом заявил глава ведомства Игорь Краснов. Он отметил, что уже собрано достаточно фактов и доказательств. По его словам, боевики даже идут на пытки мирных граждан и совершают убийства детей.

В Северодонецке спецслужбы ЛНР обнаружили в бывшем здании штаба оперативно-тактической группировки "Север" украинских силовиков следы базирования подразделения украинского Центра информационно-психологических операций. Предполагается, что работа центра была нацелена на пропаганду против российской стороны.

Военный аналитик, бывший офицер американской разведки Скотт Риттер заявил, что президента Зеленского можно остановить. По его мнению, сделать это можно, если президент Соединенных Штатов Джо Байден пригрозит Киеву отказом помогать Украине.

Бывший советник еврокомиссара по внешней политике Жозепа Борреля Натали Точчи считает, что ряд стран Европейского Союза может перейти на сторону России и потребовать от Украины уступок Москве. Отмечается, что причиной раскола в ЕС по вопросу поддержки Киева может стать процесс завершения активной фазы боевых действий.

Страны Запада совершили ошибку, отказавшись от закрепления за Украиной нейтрального статуса, считает сопредседатель партии "Альтернатива для Германии", депутат Бундестага Алис Вайдель .Как напомнила Вайдель, Россия в течение нескольких десятилетий обозначала свою позицию относительно вступления Украины в НАТО.

*Запрещенная в России террористическая организация