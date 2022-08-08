"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Белгородской области

Высокий уровень террористической опасности объявлен в Белгородской области до 22 августа Фото: Александр ГЛУЗ

"Желтый" уровень террористической опасности продлили в Белгородской области еще на две недели - до 22 августа. Соответствующий документ подписал губернатор Вячеслав Гладков.

"Желтый" уровень террористической опасности продлён ещё на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 22 августа", - написал Гладков в своем телеграм-канале в понедельник, 8 августа 2022 года.

Этот особый режим означает, что правоохранительными органами, органами государственной власти и органами местного самоуправления принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности общества и государства.

Сохранять бдительность рекомендуется не только правоохранителям, но и всем гражданам. В частности, следует информировать силовиков о всех подозрительных вещах и явлениях, которые они замечают.

Как ранее писал сайт KP.RU, российские силовики пресекли попытку диверсии на военном аэродроме Курской области. На этом фоне глава региона Роман Старовойт также призвал местных жителей не запускать беспилотные летательные аппараты, в том числе квадрокоптеры, напомнив, что силовые структуры будут вынуждены их "приземлять".