Генсек ООН надеется на прекращение "самоубийственных" атак на Запорожскую АЭС

Антониу Гутерриш Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш выразил надежду, что "самоубийственные" атаки на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) прекратятся, а Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получит доступ к ней для стабилизации ситуации.

Соответствующее заявление генсек международной организации сделал в понедельник, 8 августа 2022 года, в ходе брифинга в Токио.

"Любая атака на АЭС сама по себе самоубийственна, и я надеюсь, что эти атаки прекратятся, - подчеркнул Гутерриш. - Также, я надеюсь, что МАГАТЭ сможет получить доступ на станцию".

Напомним, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что руководство МАГАТЭ осознает риски, связанные с обстрелами украинскими войсками Запорожской АЭС. При этом он отметил, что организация не предпринимает реальных мер для пресечения подобных инцидентов.

Как ранее писал сайт kp.ru, на фоне попыток нескольких американских средств массовой информации обвинить Россию в ударах по Запорожской атомной электростанции, которые на деле были совершены украинскими военными, российское посольство в Соединенных Штатах призвало прекратить "кампанию по дезинформации" с целью переложить ответственность на Москву.