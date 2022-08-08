Западу потребуется пять лет на замену российского газа через Трансанатолийский газопровод

Yeni Safak: Запад собирается увеличить мощность TANAP для снижения зависимости от России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запад собирается увеличить пропускную способность Трансадриатического (TAP) и Трансанатолийского (TANAP) трубопроводов для снижения зависимости от российского газа, однако на это потребуется несколько лет. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak.

Как сообщается, годовая мощность TAP, европейского участка TANAP, который был построен в рамках «Южного газового коридора», оценивается в 10 млрд кубометров. «Проект, простирающийся от азербайджанского сектора Каспия, требует дополнительных инвестиций для увеличения поставок газа в Европу», - говорится в тексте.

Отмечается, что европейские страны намерены увеличить пропускную способность «Южного газового коридора», для чего представляется технически возможным увеличение мощности ТАР с 10 млрд кубометров до 20 млрд кубометров, а увеличение пропускной способности TANAP с 16 млрд кубометров до 24 млрд кубометров, после чего и до 31 млрд кубометров рассматривают как цель, которую могут достичь при помощи инвестиций.

В публикации говорится о том, что реализовать данные цели «раньше, чем через 5 лет, не представляется возможным», поскольку, даже несмотря на возможные инвестиции в увеличение мощности, нужны будут дополнительные протоколы и соглашения.