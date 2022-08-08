Реабилитация Анатолия Чубайса может занять четыре недели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Реабилитация бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса может занять четыре недели после перенесенного синдрома Гийена – Барре. Об этом пишет ТАСС ссылаясь на источник, близкий к семье политика.

«Анатолий Борисович передвигается пока с трудом, но специалисты обещают все восстановить за четыре недели», - приводит издание слова собеседника.

Напомним, Чубайс был госпитализирован во время своего отдыха на Изумрудном побережье Сардинии и был направлен на лечении в больнице в итальянском городе Олбия. Позже он оказался в реанимации с диагнозом «синдром Гийена-Барре»

Как писал сайт kp.ru, 6 августа появилось сообщение о том, что Чубайса выписали из больницы в Италии, он отправился во Франкфурт. Сообщалось, что пациент отреагировал на лечение, поэтому медики убеждены, что причина ухудшения состояния - в синдроме Гийена - Барре, а не в отравлении.