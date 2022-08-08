В России создана новая версия бронеавтомобиля "ВПК-Урал"

Бронемобиль "ВПК-Урал" Фото: Кадр видео

Российские конструкторы создали новую версию бронеавтомобиля "ВПК-Урал", которую отличает повышенная защита. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

"Речь идет о "ВПК-Урал" с несущим корпусом, - уточнил собеседник агентства. - Если раньше машина была чисто на "ураловской" раме с шасси, то в нынешней модификации используется несущий бронированный корпус, на который крепятся узлы и элементы ходовой части. Благодаря этому получен выигрыш в массе машины, который пошел на увеличение защищенности".

По его словам, новинку покажут на форуме "Армия-2022", который стартует 15 августа в Подмосковье. Источник утверждает, что ни один зарубежный бронемобиль в этом классе не сможет превзойти эту модель по уровню защиты.

Напомним, "ВПК-Урал" представляет собой бронированный автомобиль длиной 6 500 мм, шириной 2 550 мм, высотой 2 800 мм. Весит бронемобиль 14,5 тонн.

Новинка может служить платформой для создания целой линейки машин различного назначения. Так, на ее базе может быть оборудован командно-штабной автомобиль, на "ВПК-Урал" можно установить оборудование связи или радиоэлектронной борьбы.

Бронеавтомобиль способен трансформироваться и в военную "скорую помощь" для эвакуации раненых или травмированных военнослужащих – это позволяет сделать ее большой заброневой объем.