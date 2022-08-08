Россия и Турция могут полностью перейти на использование нацвалют в торговле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Турция будут использовать рубль в основном для расчетов за газ, а позже страны полностью перейдут на национальные валюты в торговле. Об этом сообщает турецкая газета Milliyet.

Как отмечается в публикации, после встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана предусматривается, что российская валюта будет использоваться в основном для расчетов между двумя странам за использование природного газ, а позже «последует введение турецкой лиры и использование местных валют вместо долларов и евро между двумя странами».

«Ожидается также, что торговля в местных валютах обеспечит защиту валютных резервов Турции», - сообщают авторы публикации.

Напомним, встреча двух президентов состоялась в пятницу, 5 августа, Как писал сайт KP.RU, в начале встречи Путин назвал газопровод «Турецкий поток» одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом, отметив также, что партнеры в регионе должны быть благодарны Анкаре за то, что трубопровод работает «исправно, ритмично, без всяких сбоев». Эрдоган в свою очередь заявил, что предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества Москвы и Анкары.