Китай на месяц закрыл часть Бохайского залива для проведения военных учений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пекин после масштабных военных учений в Тайваньском проливе решил продолжить военные маневры в различных районах вдоль своего побережья, для чего на месяц закроет часть акватории Бохайского залива в северо-западной части Желтого моря. Об это заявили в Управлении КНР по обеспечению безопасности на море.

Управление по обеспечению безопасности на море города Далянь северо-восточной китайской провинции Ляонин объявило, что в период с 0.00 часов 8 августа до 24.00 часов 8 сентября «в части Бохайского моря будут выполняться военные задачи», поэтому вход в данный район будет запрещен.

Ранее в ведомстве сообщило, что китайская армия проведет военные учения с боевыми стрельбами в южной части Желтого моря в период с 6 по 15 августа.

Напомним, после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на в столицу Тайваня в минувший вторник, 2 августа, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин заявил, что Пекин примет все возможные контрмеры, отметив, что Китай намерен «решительно защитит национальный суверенитет».