Поездка Блинкена в Африку может закончиться неудачей из-за Лаврова Фото: REUTERS

Поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Африку может обернуться провалом из-за министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Такое мнение высказали Джессика Донати и Габриэле Штайнхаузер в своей статьи для газеты The Wall Street Journal.

«Блинкен начал турне по трем странам Африки 7 августа из-за растущей обеспокоенности США влиянием России на континенте и после недавней поездки Лаврова», – сказано в материале.

Авторы статьи заявляют, что ведущие государства Африки сохранили нейтралитет, когда западные страны призвал их ввести санкционные ограничения в отношении Москвы, что стало опасным сигналом для Вашингтона.

Как считают журналисты, госсекретарь США попытается изменить позицию лидеров континента, однако это будет непросто, поскольку ранее в Африке побывал глава российского внешнеполитического ведомства. В материале напоминают, что Лавров побывал с официальным визитом в четырех странах, где поблагодарил глав африканских стран за то, что они не поддержали санкционные ограничение, а также указал на ответственность Европы и США к высоким ценам на продовольствие, предложив закупать российскую нефть.