В Госдуме предложили создать регулятор цен на школьные товары Фото: Евгения ГУСЕВА

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой по созданию регулятора цен на школьные товары. Парламентарий подчеркнул, что принадлежности для школы должны продаваться по фиксированной цене, чтобы исключить спекуляции со стороны торговых сетей. Свое письмо вице-спикер направил на имя вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

Чернышов подчеркивают, что в последнее время цены на такие товары существенно выросли. И стабилизировать ситуацию помогла бы специальная площадка, регулирующая деятельность производителей данной продукции.

Предполагается, что новый регулятор будет следить за оборотом школьных товаров и «препятствовать спекулятивному росту цен».

- Когда будет единая линейка стоимости ранцев, учебников и тетрадок, родители вздохнут спокойно, — заявил Чернышов RT.

Россияне стали тратить больше денег на сборы детей в школу. В конце июля суммы выросли на 20% по сравнению с 2021 годом. В среднем на все необходимые школьные товары родители тратили 14 тысяч рублей, сообщает телеканал "360".

Тем временем, психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Анастасия Екушевская посоветовала начинать готовить ребенка к школе с пяти лет.

В таком возрасте дошкольник имеет определенный интеллектуальный запас, пишет ФАН.