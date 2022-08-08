В Госдуме предложили создать регулятор цен на школьные товары
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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой по созданию регулятора цен на школьные товары. Парламентарий подчеркнул, что принадлежности для школы должны продаваться по фиксированной цене, чтобы исключить спекуляции со стороны торговых сетей. Свое письмо вице-спикер направил на имя вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Чернышов подчеркивают, что в последнее время цены на такие товары существенно выросли. И стабилизировать ситуацию помогла бы специальная площадка, регулирующая деятельность производителей данной продукции.
Предполагается, что новый регулятор будет следить за оборотом школьных товаров и «препятствовать спекулятивному росту цен».
- Когда будет единая линейка стоимости ранцев, учебников и тетрадок, родители вздохнут спокойно, — заявил Чернышов RT.
Россияне стали тратить больше денег на сборы детей в школу. В конце июля суммы выросли на 20% по сравнению с 2021 годом. В среднем на все необходимые школьные товары родители тратили 14 тысяч рублей, сообщает телеканал "360".
Тем временем, психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Анастасия Екушевская посоветовала начинать готовить ребенка к школе с пяти лет.
В таком возрасте дошкольник имеет определенный интеллектуальный запас, пишет ФАН.