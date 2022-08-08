Власти Запорожской области заявили, что регион навсегда уходит из состава Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион навсегда выйдет из состава Украины, призвав украинские власти отождествлять данную область исключительно с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение референдумов в южных регионах закроют для Москвы любую возможность переговоров с Киевом.

«Запорожская земля навсегда уходит из состава Украины. Запорожская область взяла курс на воссоединение с Россией и обратного пути не будет», - приводит РИА Новости слова члена администрации области, который посоветовал украинской власти «уже сейчас привыкать и начинать воспринимать и отождествлять Запорожскую область исключительно с Россией».

Рогов заявил, что в Киеве знают настроение людей в данных регионах, а также знают об их стремление вернуться в Россию. «Как бы киевские власти и их западные кураторы ни бесновались, но им придется свыкаться с мыслью, что жители Запорожской области не изменят своего выбора», - добавил он.

Напомним, 23 июля, в Запорожской области подписали указ о создании специальной избирательной комиссии для проведения референдума о вхождении в состав России, позже в тот же день в Херсонской области объявили, о создании избиркома для аналогичного референдума.