В России зафиксировали рекордный приток трудовых мигрантов

Почти половина прибывших в Россию трудовых мигрантов во втором квартале 2022 года - узбеки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число трудовых мигрантов, въехавших в Россию во втором квартале 2022 года, составило 3,12 млн человек. Это максимальный квартальный показатель за время ведения подобной статистики с 2017 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

"Во втором квартале 2022 года на миграционный учет с регистрацией по месту пребывания встали 4,16 млн иностранцев, при этом работу в качестве цели приезда указали 3,12 млн человек (75%), - говорится в исследовании. - Это рекордно высокое квартальное значение за весь период доступной статистики с 2017 года".

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на треть.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова связала столь интенсивный прирост с существенным укреплением рубля, что сделало приезд в Россию на заработки более привлекательным с финансовой точки зрения. Она обратила внимание, что во время ослабления российской валюты в первом квартале наоборот фиксировался отток трудовых мигрантов из страны.

В исследовании говорится, что почти половина (49,6%) иностранцев приехала работать в Россию из Узбекистана. Немногим меньше трети трудовых мигрантов являются уроженцами Таджикистана (30,5%). Оставшаяся масса, в основном, приходится на граждан Киргизии, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Украины и Молдавии.

Как ранее писал сайт KP.RU, по данным на 1 мая, в стране находилось 3,35 млн трудовых мигрантов - на четверть больше, чем год назад. С одной стороны, это на 18% меньше, чем до пандемии. Но надо понимать, что в статистику попали далеко не все. Например, не учтено огромное количество украинцев. По данным ООН, с 24 февраля по 13 июня в Россию из Украины въехало почти 1,2 млн человек.