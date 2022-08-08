Аномальная жара наступит в нескольких регионах России в течение недели Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ближайшие дни в некоторых регионах России ожидается аномальная жара до плюс 36-40 градусов по Цельсию. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Наиболее жарко будет там, где Средняя, Нижняя Волга и Южный Урал», - предупредил специалист в разговоре с ТАСС.

По его словам, в Астраханской и Волгоградской областях в течение недели температура будет подниматься до плюс 36-40 градусов, в Ростовской области и Калмыкии температура будет в районе плюс 36-39 градусов, а в степных районах Крыма поднимется до плюс 34-37 градусов. Как уточнил эксперт, температура воздуха в этих регионах ожидается на 4-6 градусов выше нормы.

В середине недели в Краснодарском крае столбики термометра будут достигать 37 градусов тепла, в Самарской, Ульяновской, Саратовской областях, Адыгее - 35 градусов тепла, в Челябинской области - 30-33 градусов тепла, в Свердловской и Курганской областях - 30-32 градусов тепла.

Вильфанд пояснил, что такая жара связана с несколькими факторами. «Это самый теплый период для данной территории по климату, но еще там антициклональная погода и жаркие ветры с юго-востока. Все сложилось», - отметил он.