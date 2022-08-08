Полицейский в Сан-Паулу застрелил Леандро Ло, восьмикратного чемпиона мира по джиу-джитсу

Леандро Ло Фото: Кадр видео

Легенда джиу-джитсу Леандро Ло застрелен бразильским полицейским в одном из клубов Сан-Паулу. Об этом сообщает издание Globo Esporte.

По предварительным данным, у Леандро Ло возник конфликт с другим посетителем заведения – сотрудником полиции Энрике Отавио Оливейрой Велозо.

По словам очевидцев, спортсмен сбил с ног и обездвижил своего оппонента, после чего друзья Леандро Ло уговорили его отпустить полицейского.

Как сообщают журналисты, Велозо на этом не успокоился, достал пистолет и выстрелил в голову спортсмену. Ранение оказалось смертельным – Леандро Ло умер в больнице.

Полицейский объявлен в розыск.

Леандро Ло было 33 года. Он восьмикратный чемпион Панамериканских игр, еще восемь раз становился чемпионом мира по джиу-джитсу, а также пять раз побеждал на Кубке мира.

Международная федерация бразильского джиу-джитсу выразила соболезнования в связи со смертью Леандро Ло, назвав его "одним из величайших спортсменов".

Как ранее писал "КП-Спорт", молодой нигерийский боксер Миракл Амаезе скончался сразу после спарринга, где дважды побывал в нокдауне. Амаезе потерял сознание прямо во время спарринга. Ему попытались быстро оказаться медицинскую помощь. Стоит отметить, что событие произошло не в зале, спортсмены боксировали на улице в окружении зевак.