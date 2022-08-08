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Политика8 августа 2022 7:28

МИД Китая сравнил внешнюю политику США с убийством Джорджа Флойда

Представитель внешнеполитического ведомства КНР заявила, что Вашингтон считает себя "мировым полицейским"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
МИД Китая раскритиковал внешнюю политику США

МИД Китая раскритиковал внешнюю политику США

Фото: REUTERS

Внешняя политика Соединенных Штатов похожа на убийство Джорджа Флойда. Соответствующее заявление сделала представитель МИД Китая Хуа Чуньин в Twitter.

"Мы не можем позволить США считать себя "мировым полицейским" и обращаться с другими странами как с Джорджем Флойдом, которого они запугали и задушили по своему желанию", - написала Хуа Чуньин.

Напомним, убийство безоружного Флойда в мае 2020 года американским полицейским послужило началом массовым беспорядкам в США против произвола стражей правопорядка.

Американский полицейский Дерек Шовин повалил задержанного афроамериканца на землю, придавил шею коленом, в то время как другие стражи порядка держали ноги и торс.

Флойд несколько раз говорил, что не может дышать. Полицейские вызвали ему "скорую", но по дороге в больницу он скончался.

В результате Дерек Шовин, которого присяжные признали виновным в убийстве Джорджа Флойда, приговорен к 22,5 годам тюрьмы.