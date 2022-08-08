МИД Китая сравнил внешнюю политику США с убийством Джорджа Флойда

МИД Китая раскритиковал внешнюю политику США Фото: REUTERS

Внешняя политика Соединенных Штатов похожа на убийство Джорджа Флойда. Соответствующее заявление сделала представитель МИД Китая Хуа Чуньин в Twitter.

"Мы не можем позволить США считать себя "мировым полицейским" и обращаться с другими странами как с Джорджем Флойдом, которого они запугали и задушили по своему желанию", - написала Хуа Чуньин.

Напомним, убийство безоружного Флойда в мае 2020 года американским полицейским послужило началом массовым беспорядкам в США против произвола стражей правопорядка.

Американский полицейский Дерек Шовин повалил задержанного афроамериканца на землю, придавил шею коленом, в то время как другие стражи порядка держали ноги и торс.

Флойд несколько раз говорил, что не может дышать. Полицейские вызвали ему "скорую", но по дороге в больницу он скончался.

В результате Дерек Шовин, которого присяжные признали виновным в убийстве Джорджа Флойда, приговорен к 22,5 годам тюрьмы.