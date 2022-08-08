Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды8 августа 2022 7:41

Бену Аффлеку и Дженнифер Лопес пришлось расстаться спустя три недели после свадьбы

Каждый из пары сосредоточен на своих проектах
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Бену Аффлеку и Дженнифер Лопес пришлось расстаться спустя три недели после свадьбы

Бену Аффлеку и Дженнифер Лопес пришлось расстаться спустя три недели после свадьбы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек расстались всего через три недели после свадьбы.

Как передает портал Nation World News, каждый из пары сосредоточен на своих проектах, в итоге артисты приняли решение пожить некоторое время раздельно. Уточняется, что пара заранее обговаривала моменты, которые связан с рабочим графиком, а решение временно разойтись было стало обоюдным.

Отмечается, что, по их мнению, отношения на расстоянии смогут только укрепить их союз. Анонимные источники заявили, что Лопес и Аффлек постоянно созваниваются и переписываются, а в их семье соблюдается баланс между личной жизнью и карьерой.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тайно поженились в июле этого года в Лас-Вегасе, а позже молодожены поехали отдыхать в Париж. На торжестве бракосочетания присутствовали только самые близкие люди. При этом Дженнифер Лопес вышла замуж в четвертый раз. Ее первый муж Охани Ноа выразил мнение, что новый брак будет недолговечным.