Бену Аффлеку и Дженнифер Лопес пришлось расстаться спустя три недели после свадьбы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек расстались всего через три недели после свадьбы.

Как передает портал Nation World News, каждый из пары сосредоточен на своих проектах, в итоге артисты приняли решение пожить некоторое время раздельно. Уточняется, что пара заранее обговаривала моменты, которые связан с рабочим графиком, а решение временно разойтись было стало обоюдным.

Отмечается, что, по их мнению, отношения на расстоянии смогут только укрепить их союз. Анонимные источники заявили, что Лопес и Аффлек постоянно созваниваются и переписываются, а в их семье соблюдается баланс между личной жизнью и карьерой.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тайно поженились в июле этого года в Лас-Вегасе, а позже молодожены поехали отдыхать в Париж. На торжестве бракосочетания присутствовали только самые близкие люди. При этом Дженнифер Лопес вышла замуж в четвертый раз. Ее первый муж Охани Ноа выразил мнение, что новый брак будет недолговечным.