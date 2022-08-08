Видео работы расчетов реактивных систем «Град» на Украине показало Минобороны России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ показало кадры работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Западного военного округа при выполнении огневых задач в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

На появившемся видео российская армия получают информацию от разведки, после чего занимают огневые позиции и наносят удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Батарея РСЗО «Град» получила данные средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотных летательных аппаратов, осуществила выдвижение, занятие огневой позиции и нанесение удара по выявленным огневым позициям ВСУ», - сообщают в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что после нанесения удара расчеты РСЗО «Град» покидают свои огневые позиции. Перезаряжание расчеты производят в запасных районах. Военнослужащие заряжают пусковые установки вручную. В российском военном ведомстве уточнили, что ракеты бывают разными, в зависимости от задачи, а любой снаряд для РСЗО «Града» весит около 60 килограммов.