Вернувшаяся в Россию дочь Бориса Гребенщикова взмолилась о помощи

Дочь Бориса Гребенщикова вернулась в Россию и попросила поддержки окружающих Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Единственная дочь лидера группы «Аквариум» актриса Алиса Гребенщикова вернулась в Россию и вышла на связь с подписчиками, отметив, что ы данный момент ей не хватает понимания и поддержки со стороны окружающих.

«Сколько же мыслей у меня накопилось… Сколько тем для разговора, для обсуждения. Только непонятно, с кем все это разделить. А еще более непонятно, что я хотела бы от собеседников. Поэтому пока жду, прости, Господи, фею», - написала дочь Бориса Гребенщикова в социальных сетях, добавив, что ей необходимо понимание, а также «поддержка, взгляд со стороны, помощь в разборе ситуации».

Ранее Алиса Гребенщиков вернулась из отпуска, который она проводила вместе со своим сыном за границей. Тем временем ее отец Борис Гребенщиков покинул Россию, а также несколько раз негативно высказывался о действующей власти. Его дочь сообщила, что покидать страну не собирается.