"Хороший парень, хоть и ублюдок". Кушанашвили оскорбил Ревву, порвавшего с отцом из-за Украины

Александр Ревва Фото: СОЦСЕТИ

Журналист Отар Кушанашвили обрушился с критикой на шоумена и певца Александра Ревву в ходе обсуждения информации о том, что артист не общается с отцом на фоне расхождения политических взглядов на события на Украине.

"Саша Ревва хороший парень, хоть и ублюдок. Я не знаю причин, по поводу спецоперации они рассорились и расплевались или по поводу чего? Почему этот разлом пролег между папаней и его сынулей? Я не знаю и не хочу судить", - заявил Кушанашвили в передаче "Каково?!" на видеохостинге YouTube.

По мнению журналиста, Александр Ревва превратился из любимого в обществе Артура Пирожкова (сценический псевдоним певца) в "парня, которому все советуют сдохнуть".

Как ранее писал сайт "КП-Сериалы", журналистка Алена Жигалова узнала, что Александр Ревва уехал из России в Испанию. По ее словам, у Александра заблокированы все счета на родине, поэтому он остался без средств к существованию. Приближенные источники рассказали Жигаловой, что у Реввы также отняли какую-то недвижимость, якобы он потерял все, что упорно накопил своим трудом.

Напомним, Александр Ревва родился в Донецке в обычной семье. До популярности он работал на разных работах, чтобы как-то обеспечить себя. Прославился на всю страну в 2006 году, когда стал выступать с яркими и смешными номерами в Comedy Club. Позже он заявил о себе не только как талантливый артист и юморист, но и как певец.