Медведев заявил, что действия по принуждению Грузии к миру в 2008 году были сигналом для США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что США не услышали опасений России в 2008 году, когда были предприняты действия по принуждению Грузии к миру, продолжив проводить опасный курс, а сегодня мир необратимо изменился.

«Действия по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года были предприняты для защиты граждан. В то же время это был сигнал для США и НАТО о необходимости прислушиваться к опасениям России», - написал политик в Telegram-канале.

По его словам, Вашингтон проигнорировал опасения, продолжив проводить свой опасный курс. Как он отметил, ситуация на Кавказе изменилась, однако США и Североатлантический альянс «не услышали и не поняли», проигнорировав это.

«Продолжили свой чрезвычайно опасный курс. В 2022-м нам пришлось ответить гораздо жестче. Теперь необратимо изменился весь мир», - заявил он.

Как писал сайт KP.RU, Медведев также назвал грузинскую агрессию 2008 года и украинский конфликт проявлениями единого процесса, инициированного западными странами против Москвы, заявив, что целью Запада является уничтожение России.