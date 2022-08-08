Траты на сборы в школу выросли на 20% в 2022 году Фото: Мария ЛЕНЦ

В августе начинается традиционный сезон сбора в школу, для родителей это горячая пора, ведь обходится такая процедура совсем недешево. А в 2022 году, судя по всему, будет еще дороже.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование ресурса «Чек Индекс», траты россиян на школьные сборы выросли на 20%. Таковы итоги анализа чеков по состоянию на конец июля, а сравнивали эксперты данные с суммами, потраченными в то же время, годом ранее.

Теперь в среднем на все необходимые школьные товары уходит 13 919 рублей. В эту сумму входит покупка рюкзака, пенала, дневника, набора карандашей и ручек, тетрадей, школьной формы и обуви.

Как изменились цены:

Канцелярские принадлежности +9% (859 рублей),

Рюкзак + 14% (1954 рубля),

Школьная форма + 25% (3011 рублей).

Исследователи отметили, что с каждым годом становится все больше родителей, которые стремятся закупить все необходимое пораньше: кто-то спешит в магазин в начале лета, а кто-то в середине.

- Берут заранее канцелярию, одежду, обувь. Такая спешка позволяет приобрести товары по более выгодной цене, - рассказали в «Чек Индексе».

Больше всего чеков – 60% - приходится на расчеты онлайн. Покупки в интернет-магазинах обходятся дешевле.

В 2021 году четверть россиян планировала уложиться со школьными тратами в 10 тысяч рублей, а почти 50% рассчитывали потратить от 10 до 20 тысяч рублей, пишет "Свободная пресса".

В последний месяц лета дети стараются нагуляться на весь предстоящий учебный год и нередко забывают про подготовку к школе. При этом готовиться к занятиям лучше заранее. Эксперты рассказали "360", как можно не торопясь успеть докупить все необходимое, проверить летние задания, выбрать кружки и секции, а также успеть насладиться последними летними днями.