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В мире8 августа 2022 8:35

В МИД России выступили за восстановление режима перемирия в секторе Газа

Российские власти считают, что боевые действия между Израилем и Палестиной должны прекратиться
Александр КИСЛОВ
Российские власти считают, что боевые действия между Израилем и Палестиной должны прекратиться

Российские власти считают, что боевые действия между Израилем и Палестиной должны прекратиться

Фото: REUTERS

В российском МИДе заявили о том, что боевые действия между Израилем и Палестиной в секторе Газа, а также взаимные ракетные удары должны быть немедленно прекращены, в регионе необходимо восстановить режим перемирия.

С соответствующим заявлением выступил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов в беседе по телефону с главой Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.

«Со стороны ПФ была подтверждена позиция в пользу незамедлительного восстановления режима перемирия вокруг Газы и приветствовались соответствующие посреднические усилия», — подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

Ранее между властями Израиля и радикальной палестинской группировкой "Исламский джихад"* было заключено перемирие. Однако сразу после этого в израильском Минобороны заявили о том, что военная операция в секторе Газа против палестинских боевиков может быть возобновлена в любой момент.

* - запрещенная в России террористическая организация