В России 8 августа 2022 выявлено 17 862 случая заболевания коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За прошедшие сутки в России выявлено 17 862 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в понедельник, 8 августа 2022 года, привел Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 45 летальных исходов, а выписано в связи с выздоровлением 8 721 человек, что на 0,1% меньше по сравнению с воскресеньем, 7 августа. Количество госпитализаций также уменьшилось. Так, за прошедшие 24 часа было госпитализировано 1 252 человека, а это на 16,8% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на понедельник, 8 августа 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусом за все время пандемии в России выросло до 18 730 561. Жертвами инфекцией стало 382 786 человек, а из больниц выписали 18 048 076 пациентов.

Как сообщается, показатель заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 80,2 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 59,7%. Уточняется, что увеличение заболеваемости отмечено в 85 российских регионах.