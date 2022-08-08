Тайвань предупредил об угрозе рынку полупроводников из-за напряженности вокруг полуострова

На Тайвань приходится больше половины мирового выпуска чипов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нарастание напряженности в Тайваньском проливе может осложнить ситуацию на мировом рынке полупроводников. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Тайваня во Франции Франсуа Чин-Чун Ву в эфире телеканала BFM Business.

"Производственная цепочка полупроводников – сложный процесс; если какой-либо конфликт повлияет на производство хотя бы одного компонента этого технологически сложного продукта, вся система перестанет функционировать. Это станет большой проблемой для всего мирового рынка", - предупредил Чин-Чун Ву.

Как ранее писал сайт KP.RU, в феврале TSMC отказался поставлять свою продукцию в Россию. Причиной стало то, что тайваньское правительство присоединилось к международным антироссийским санкциям из-за военной операции на Украине. Организация обязалась выполнять новые экспортные правила, предусматривающие отказ от поставок в Россию.

Напомним, полупроводники входят в состав всей без исключения электроники: от тостера до самолета. А TSMC - крупнейший в мире производитель полупроводников. На компанию приходится больше половины общемирового объема выпуска чипов.

Его продукцию используют, в частности, и российские «Байкал Электроникс» (наши процессоры «Байкал»), НТЦ «Модуль» и МЦСТ (отечественные процессоры «Эльбрус»). Именно на процессоры «Байкал» и «Эльбрус» в рамках импортозамещения делалась ставка как на альтернативу Intel и другим импортным процессорам.