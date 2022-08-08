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Экономика8 августа 2022 8:42

Тайвань предупредил об угрозе рынку полупроводников из-за напряженности вокруг полуострова

Об этом заявил официальный представитель полуострова во Франции
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
На Тайвань приходится больше половины мирового выпуска чипов

На Тайвань приходится больше половины мирового выпуска чипов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нарастание напряженности в Тайваньском проливе может осложнить ситуацию на мировом рынке полупроводников. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Тайваня во Франции Франсуа Чин-Чун Ву в эфире телеканала BFM Business.

"Производственная цепочка полупроводников – сложный процесс; если какой-либо конфликт повлияет на производство хотя бы одного компонента этого технологически сложного продукта, вся система перестанет функционировать. Это станет большой проблемой для всего мирового рынка", - предупредил Чин-Чун Ву.

Как ранее писал сайт KP.RU, в феврале TSMC отказался поставлять свою продукцию в Россию. Причиной стало то, что тайваньское правительство присоединилось к международным антироссийским санкциям из-за военной операции на Украине. Организация обязалась выполнять новые экспортные правила, предусматривающие отказ от поставок в Россию.

Напомним, полупроводники входят в состав всей без исключения электроники: от тостера до самолета. А TSMC - крупнейший в мире производитель полупроводников. На компанию приходится больше половины общемирового объема выпуска чипов.

Его продукцию используют, в частности, и российские «Байкал Электроникс» (наши процессоры «Байкал»), НТЦ «Модуль» и МЦСТ (отечественные процессоры «Эльбрус»). Именно на процессоры «Байкал» и «Эльбрус» в рамках импортозамещения делалась ставка как на альтернативу Intel и другим импортным процессорам.