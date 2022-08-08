Siemens Energy объявила о начале реструктуризации бизнеса в России

Siemens Energy планирует провести рестуктуризацию бизнеса в России Фото: REUTERS

Канадская компания Siemens Energy объявила о начале рестуктуризации бизнеса России, что отчасти связано ожидаемыми потерями в 400 млн евро из-за антироссийских санкций. Об этом говорится в отчете компании за второй квартал 2022 года.

Чтобы минимизировать убытки предприятие планирует предпринять конкретные шаги, но какие именно, в отчете не сообщается. По оценке аналитиков компании, рестуктуризацию удастся завершить к концу 2022 года, и после ее проведения убытков на российском рынке не ожидается.

Как писал сайт kp.ru, российские журналисты выяснили, что Канада 17 июля 2022 года отправила на самолете в Германию турбину Siemens для "Северного потока". Предположительно, в Россию турбина должна прибыть к 24 июля 2022 года. Ее доставят через Хельсинки.

Ранее сообщалось, что Siemens Energy в течение двух лет сможет провести ремонт и обслуживание еще пяти российских турбин для газопровода "Северный поток", пока в силе сохраниться соглашение об исключении из антироссийских санкционных ограничений.