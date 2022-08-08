Сенатор Клишас призвал разработать законы для конфискации украинского имущества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что России нужно разработать законодательные основания для конфискации имущества, которое находится в собственности у иностранцев, отметив, что соответствующий вопрос необходимо обсудить с правительством осенью этого года.

«Нам необходима ясная правовая основа для конфискации в качестве ответной меры иностранной собственности, в частности, украинской в России и на освобожденных территориях Украины», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия успешно конфискует преступно нажитое имущество Украины.

Напомним, накануне украинское правительство утвердило указ президента Украины Владимира Зеленского о конфискации собственности России в стране. Как сообщалось, в документе предусмотрена конфискация 903 объектов, которые принадлежали российскому государству.