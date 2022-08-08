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Политика8 августа 2022 9:08

Сенатор Клишас призвал разработать законы для конфискации украинского имущества

Парламентарий заявил, что данный вопрос надо обсудить с правительством осенью 2022 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сенатор Клишас призвал разработать законы для конфискации украинского имущества

Сенатор Клишас призвал разработать законы для конфискации украинского имущества

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что России нужно разработать законодательные основания для конфискации имущества, которое находится в собственности у иностранцев, отметив, что соответствующий вопрос необходимо обсудить с правительством осенью этого года.

«Нам необходима ясная правовая основа для конфискации в качестве ответной меры иностранной собственности, в частности, украинской в России и на освобожденных территориях Украины», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия успешно конфискует преступно нажитое имущество Украины.

Напомним, накануне украинское правительство утвердило указ президента Украины Владимира Зеленского о конфискации собственности России в стране. Как сообщалось, в документе предусмотрена конфискация 903 объектов, которые принадлежали российскому государству.