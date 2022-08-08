Отар Кушанашвили рассказал об опасности, нависшей над Иваном Ургантом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист Отар Кушанашвили предположил, что судьба шоу Ивана Урганта на Первом канале на данный момент находится под большим вопросом.

На сегодняшний день ведущий работает над новым форматом авторского шоу, а «Вечерний Ургант» не выходит с начала специальной военной операции на Украине. Кушанашвили заявил, что Ургант находится в непростой ситуации из-за своих политических взглядов.

«Хочу ли я, чтобы над Ургантом навис домоклов меч? Не хочу. Он там, правда, уже висит», – отметил журналист.

Ранее российский писатель Захар Прилепин заявил, что на данный момент Ургант создает новый проект в стенах «Останкино». По некоторым предположениям, речь идет о YouTube-шоу.

Напомним, накануне Иван Ургант после долгого молчания высмеял предложение депутатов об его увольнении с Первого канала. При этом, как писал сайт KP.RU, судьба телеведущего на Первом канале остается туманной, и только в социальных сетях он по-прежнему ставит геометку «Вечерний Ургант», а в своем профиле отмечает: «Я никогда не вру. Я работаю на Первом!».