Тайвань проведет военные учения с боевыми стрельбами

Вооруженные силы Тайваня для проверки боеспособности армии проведут учения с боевыми стрельбами на юге острова во вторник и четверг, 9 и 11 августа. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова (CNA) со ссылкой на источник в армии.

«Девятого и одиннадцатого числа в районе морского порта Фэнган в уезде Пиндун пройдут учения по стрельбе из тяжелой артиллерии», - говорится в заявлении.

Уточняется, что в рамках учений проведут стрельбы из 155-мм гаубиц и 120-мм минометов. Агентство также заявляет, что 5 сентября собираются провести ежегодные учения в уезде Пиндун, в ходе которых будут задействованы вертолеты AH-64E Apache.

Напомним, накануне армия Китая объявила о проведении военных учений с боевыми стрельбами в южной части Желтого моря в период с 6 по 15 августа. Как писал сайт kp.ru, Пекин сообщил о проведении учении в различных районах вдоль своего побережья после масштабных военных учений в Тайваньском проливе, для чего на месяц закроет часть акватории Бохайского залива в северо-западной части Желтого моря.