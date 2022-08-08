Siemens сообщила о планах продолжить обслуживание турбин для «Северного потока» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания Siemens Energy собирается продолжать обслуживание оборудования для трубопровода «Северный поток - 1», несмотря на планируемый уход из России. Такое заявление в понедельник, 8 августа, сделал глава компании Кристиан Брух.

Глава компании напомним, что Siemens Energy приостановила всю деловую активность в России, а ранее объявила о начале реструктуризации бизнеса в стране. На данный момент известно о планах компании завершить процесс выхода из своих российских активов уже в конце этого финансового года.

«Тем не менее мы можем продолжить некоторые действующие операции в России, например, обслуживание оборудования для «Северного потока - 1», чтобы обеспечить стабильные поставки газа в Европу», - заявил глава компании.

Напомним, ранее сообщалось, что Siemens Energy в течение двух лет сможет провести ремонт и обслуживание еще пяти турбин для «Северного потока», и на данный момент в силе сохраниться соглашение об исключении из антироссийских санкций.