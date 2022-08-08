В Китае 35 человек заразились новым опасным вирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа ученых обнаружила в Китае новый вид генипавируса, которым уже заразились по меньшей мере 35 человек.

Как сообщает китайское издание «Пэнпай», исследование проводили китайские и сингапурские ученые, которые представили статью в Медицинском журнале Новой Англии (NEJM), уточнив, что новый генипавирус получил название «Ланъя» (Langya henipavirus, LayV).

Отмечается, что заболевшие были выявлены в китайских провинциях Шаньдун и Хэнань. Симптомы заражения включают в себя кашель, лихорадку, усталость, анорексию, миалгию, а также тошноту и рвоту. По словам специалистов, «Ланъя» похож на вирус «Нипах», днако на данный момент случаи заражения не были смертельными или очень серьезными.

«Мы должны проявлять бдительность в отношении этого нового вируса, но не паниковать», — заявил профессор медицины из Национального университета Сингапура Ван Линьф.

Сообщается, что определить, передается ли «Ланъя» от человека к человеку, на сегодняшний день не удалось. В животном мире данный вирус чаще всего обнаруживают у землероек, а антитела к нему выявили также у коз и собак.