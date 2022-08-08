В Амурской области по поручению губернатора Василия Орлова построят сеть общественных бань

Глава Амурской области Василий Орлов поручил создать в регионе сеть общественных бань. По словам губернатора Приамурья, острая необходимость в этом назрела в тех районах, где нет горячего водоснабжения. - У жителей частного сектора, где нет горячей воды и коммунальных удобств, всегда должна быть возможность помыться в бане. Речь не о тех заведениях, куда люди ходят отдохнуть и пообщаться с друзьями. Речь об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия, поэтому на строительство бань или, если это необходимо, капремонт уже имеющихся зданий средства из областного бюджета будут выделены, - пообещал губернатор Василий Орлов. По предварительным подсчетам, в регионе нужно будет построить 18 новых бань. Разработкой программы их строительства занимается министерство ЖКХ региона. Его специалисты собирают заявки районов и анализируют потребность муниципалитетов области в таких заведениях. Планируется, что бани будут создаваться по типовым проектам, их стоимость уточняется. - Необходимо разработать поэтапную программу строительства бань на территории области - собрать потребности населенных пунктов, определиться с их размерами, а также в зависимости от численности жителей определить очередность при строительстве. В небольших населенных пунктах стоит рассмотреть возможность подвоза людей в баню соседнего села, - отметил Василий Орлов. Сейчас в регионе работают 86 общественных бань. Самая старая из них была построена в 1926 году, самая новая – в 2014-м. Большинство зданий обветшали, текущий или капитальный ремонт требуется в 64 банях.