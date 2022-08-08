Песков заявил об угрозе катастрофических последствий обстрелов ВСУ Запорожской АЭС для Европы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государства, имеющие абсолютное влияние на Киев, должны использовать его для прекращения обстрелов Запорожской АЭС. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, атаки Киева на атомную электростанцию могут привести к глобальной катастрофе, которая при самом неблагоприятном развитии событий может затронуть всю Европу.

"Обстрелы территории АЭС со стороны украинских вооруженных сил - это потенциально крайне опасная деятельность, чрезвычайно опасная, которая чревата в случае усугубления катастрофическими последствиями для огромной территории, всей территории Европы", - цитирует Пескова "Российская газета".

Ранее с требованием о прекращении атак на Запорожскую АЭС к киевским властям обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, обстрелы атомной электростанции является "самоубийственными" и недопустимыми действиями. Генсек ООН подчеркнул, что поддерживает усилия МАГАТЭ по стабилизации работы Запорожской АЭС и надеется на то, что в ходе конфликта станция не пострадает.