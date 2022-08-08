Китайскоязычные хакеры атаковали оборонные предприятия России Фото: REUTERS

Китайскоязычная кибергруппировка в начале текущего года несколько раз атаковала государственные и оборонные предприятия России, а также стран Восточной Европы и Афганистана. Об этом сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского» со ссылкой на специалистов компании, которые заявляют, что целью атак был кибершпионаж.

«Эксперты "Лаборатории Касперского" в начале 2022 года зафиксировали волну целевых атак на оборонные предприятия и государственные учреждения Афганистана, России и ряда стран Восточной Европы», - приводит ТАСС заявление компании, где отметили, что в общей сложности специалисты зафиксировали кибератаки более чем на 12 организаций.

Эксперты компании отмечают, что хакеры пользовались фишинговыми письмами с внутренними данными об организациях, которые недоступны в публичных источниках. Уточняется, что кибергруппировка также пользовалась новыми модификациями ранее известных вредоносных программ для скрытого управления зараженной системой.

Как сообщают специалисты, в некоторых случаях удавалось полностью захватить IT-инфраструктуру предприятий. «Лаборатория Касперского» заявила, что такие атаки могли быть связаны с деятельностью китайскоязычной кибергруппы TA428.

«Серия атак, которую мы обнаружили, не первая, по всей видимости, во вредоносной кампании», - сообщил старший эксперт Kaspersky ICS CERT Вячеслав Копейцев, отметив, что факт достижения хакерами успеха, говорит о том, что «такие атаки могут повториться и в будущем».