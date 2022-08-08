Шольц исключил использование "Северного потока - 2" в случае сложной ситуации в Германии зимой

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил возможность введения в строй трубопровода "Северный поток - 2" даже в случае сложной ситуации в предстоящий осенне-зимний сезон, заявил официальный представитель правительства страны Штеффен Хебештрайт.

"Понятно также то, что мы твердо стоим на стороне Украины, что мы поддерживаем санкции, которые мы вместе приняли в Евросоюзе и в консультациях с международным сообществом. Понятно также то, что "Северный поток 2" не сертифицирован и сейчас не проходит процесс сертификации, и таким образом не доступен (для использования - прим. ред.)", - заявил Хебештрайт в ходе брифинга 8 августа 2022 года.

На вопрос о том, исключает ли Шольц использование трубопровода в осенне-зимний период в случае осложнения ситуации в стране с газоснабжением, Хебештрайт ответил утвердительно.

Ранее сообщалось, что Олаф Шольц приветствовал решение властей Канады вернуть турбину для "Северного потока".

Также Шольц считает, что сокращение поставок газа через "Северный поток" произошло из-за политических причин.