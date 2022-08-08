Европейские энергокомпании заявили об опасности поставляемого из Британии газа

Ряд крупных европейских энергетических компаний заявил о содержании опасных примесей в газе, который экспортируется из Великобритании. Фото: Shutterstock

Ряд крупных европейских энергетических компаний заявил о содержании опасных примесей в газе, который экспортируется из Великобритании. Бизнес ЕС призывает британские власти принять срочные меры.

Согласно информации Financial Times, бельгийская компания Fluxys, немецкая Security Energy for Europe (ранее носила название Gazprom Germania), а также французская EDF направили обращение оператору единой британской энергосистемы National Grid.

Компании отмечают, что в поставляемом из Британии газе несколько месяцев регулярно отмечалось высокое содержание опасных веществ. Среди веществ, обнаруженные в газе, в частности, есть некие "радиоактивные" и легко воспламеняющиеся примеси.

Ранее кандидат на пост премьера Британии, глава британского МИДа Лиз Трасс публично предрекла стране тяжелую зиму из-за возможной нехватки природного газа. По ее словам, для преодоления кризиса, она будет продвигать использование ресурсов из Северного моря, возобновляемых источников энергии, а также атомной энергии и добычу газа методом фрекинга.