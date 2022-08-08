Захарова допустила, что Россия введет меры против Латвии из-за давления на россиян при въезде в страну

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия рассмотрит меры в ответ на действия латвийских силовиков, оказывающих давление на граждан России при въезде в Латвию, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

"В этой связи, как это практикуется в международных отношениях, будем рассматривать возможные ответные меры", - отметила Мария Захарова в своем Телеграм-канале, комментируя действия латвийских силовиков.

Также дипломат добавила, что руководитель МИД Латвии Эдгар Ринкевич "не понял" обращения России и заявил в ответ на ноты МИД, что России "бессмысленно протестовать против того, что происходит на территории Латвии" и что республиканские власти "будут продолжать действовать в интересах нацбезопасности”.

Ранее сообщалось, что Латвия выступает за расширение санкций против российских телеканалов на весь Евросоюз. В республики также заявили о необходимости отключить еще больше российских банков от системы платежей SWIFT.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 августа 2022 года можно прочитать здесь.