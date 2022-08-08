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Здоровье8 августа 2022 11:41

"Вектор" подал заявку на регистрацию препарата против оспы

Лекарство продемонстрировало эффективность против любых видов ортопоксвирусов
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Первый российский препарат против оспы могут вскоре зарегистрировать

Первый российский препарат против оспы могут вскоре зарегистрировать

Фото: Мария ЛЕНЦ

Новосибирский центр "Вектор" направил в министерство здравоохранения России заявку на регистрацию препарата против оспы НИОХ-14. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию госреестра лекарственных средств.

НИОХ-14 уже опробовали на добровольцах в рамках первой фазы клинических испытаний, а до этого он прошел все стадии доклинических испытаний.

Лекарство продемонстрировало эффективность против любых видов ортопоксвирусов, к которым относится, в том числе и оспа обезьян.

В качестве преимущества препарата специалисты называют низкую токсичность и эффективность даже при малой дозе. Лекарство действует по принципу ингибитора, блокируя формирование оболочки вируса из компонентов клетки носителя.

Как ранее писал сайт KP.RU, еще в июне министр здравоохранения страны Михаил Мурашко сообщил, что в России проходят испытания новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для ее лечения.

"Сейчас проходит тестирование новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для лечения", – заявил Мурашко на совещании министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.