"Вектор" подал заявку на регистрацию препарата против оспы

Первый российский препарат против оспы могут вскоре зарегистрировать Фото: Мария ЛЕНЦ

Новосибирский центр "Вектор" направил в министерство здравоохранения России заявку на регистрацию препарата против оспы НИОХ-14. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию госреестра лекарственных средств.

НИОХ-14 уже опробовали на добровольцах в рамках первой фазы клинических испытаний, а до этого он прошел все стадии доклинических испытаний.

Лекарство продемонстрировало эффективность против любых видов ортопоксвирусов, к которым относится, в том числе и оспа обезьян.

В качестве преимущества препарата специалисты называют низкую токсичность и эффективность даже при малой дозе. Лекарство действует по принципу ингибитора, блокируя формирование оболочки вируса из компонентов клетки носителя.

Как ранее писал сайт KP.RU, еще в июне министр здравоохранения страны Михаил Мурашко сообщил, что в России проходят испытания новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для ее лечения.

"Сейчас проходит тестирование новой вакцины против оспы и лекарственных препаратов для лечения", – заявил Мурашко на совещании министров здравоохранения государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.