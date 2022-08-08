Объем ФНБ России в июле 2022 года вырос почти на 1,4 трлн рублей

Объем ФНБ России в июле 2022 года значительно увеличился Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России за июль 2022 года увеличился в рублях на 1,38 триллиона рублей и составил почти 12,156 триллиона (около 198,3 млрд долларов), говорится в сообщении Минфина РФ.

"По состоянию на 1 августа 2022 года объем ФНБ составил 12 155 885,2 миллиона рублей или 9,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год", - уточняет пресс-служба ведомства.

При этом объем ликвидных активов фонда (деньги на банковских счетах в Центробанке) составил более 8,6 триллиона рублей, что эквивалентно 141,3 миллиарда долларов, или 6,5% ВВП, прогнозируемого на текущий год.

Напомним, по данным на 1 июля 2022 года объем ФНБ был равен 10,774 триллиона рублей, что эквивалентно 210,621 триллиона долларов.

Как ранее писал сайт KP.RU, фактический объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета России в июле текущего года оказался ниже оценки Министерства финансов РФ на 74,7 млрд рублей. Изначально ведомство прогнозировало дополнительные нефтегазовые доходы в размере 259,1 млрд рублей.

В августе ожидаемый объем допдоходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся стоимости нефти над базовым уровнем, ожидается в размере 359,5 млрд рублей, а совокупный объем средств дополнительных доходов, которые ведомство, должно было бы направлять на покупку золота и валюты, составляет 284,8 млрд рублей.