Роскомнадзор заблокировал портал Sakh.com за распространение фейков Фото: REUTERS

Доступ к крупнейшему сахалинскому порталу Sakh.com был ограничен по требованию Генеральной прокуратуры РФ за распространение недостоверной информации, а также дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации. Такое пояснение сделали в Роскомнадзоре.

«Доступ к ресурсу ограничен по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации за неоднократное размещение информации, распространяемой с нарушением требований законодательства РФ», - приводит ТАСС заявление ведомства, где отметили, что среди прочего, «речь идет о материалах, дискредитирующих действия Вооруженных Сил Российской Федерации, а также содержащих недостоверную общественно значимую информацию».

Информационное агентство Sakh.com является крупнейшим СМИ Сахалинской области, который представляет новости, аналитику, интервью, а также спецпроекты, видео- и фотоконтент

Напомним, днем ранее, 7 августа, Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту для распространения творческих произведений Patreon. В ведомстве заявили, что ограничение доступа к онлайн-платформе связано с распространением фейков о проведении специальной военной операции России на территории Украины.