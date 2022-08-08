Глава Херсонской области Сальдо проходит лечение в НИИ Склифосовского в Москве

Владимир Сальдо

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подтвердил, что глава администрации Владимир Сальдо в настоящее время находится в НИИ Склифосовского в Москве, где проходит лечение.

Ранее в пресс-службе администрации региона сообщили, что Сальдо в связи с состоянием здоровья будет переезен из Крыма на лечение в Москву.

“Сейчас он находится в НИИ Склифосовского, в Москве, под присмотром врачей. Он изолирован от любой "информационной программы", - рассказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24”.

Также Стремоусов вновь пояснил, что ухудшение здоровья у Сальдо было вызвано переутомлением.

Ранее сообщалось, что глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован. Исполнять обязанности Владимира Сальдо будет председатель правительства региона.

Также ранее была названа причина госпитализации главы Херсонской области Владимира Сальдо. Замглавы Херсонской области Стремоусов опроверг сердечный приступ у Владимира Сальдо.